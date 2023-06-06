Балицкий: ВС России находятся в устойчивом положении на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия находится в достаточно устойчивом положении на запорожском участке линии соприкосновения.

“На нашем направлении ничего серьезного пока не произошло – если брать от Полог до Васильевки. Пока не произошло ничего серьезного, чтобы мы могли оценивать как ситуацию для противника в чем-то выигрышную. Мы оцениваем наше направление как достаточно устойчивое, крепость нашей обороны достаточно высокая”, — заявил врио главы региона в эфире “Россия 24”.

Военкор Александр Коц ранее отмечал, что анонсированное контрнаступление ВСУ, по его мнению, уже началось. При этом в данный момент противник проводит активные действия не в том направлении, в котором многие ожидали. Коц по-прежнему считает, что для ВСУ приоритетнее идти с Запорожского направления на Мелитополь и далее на Бердянск или на Геническ.

При этом бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро недавно заявил, что украинская армия не готова к контрнаступлению, а ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

Издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывает еще и острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

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