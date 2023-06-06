Около 900 человек эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС

Леонтьев заявил, что около 900 человек уже эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС
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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС уже около 900 жителей прибрежных населенных пунктов были эвакуированы.
“Около 900 человек уже сейчас есть”. — ответил он в эфире “Первого канала” на вопрос о том, сколько граждан эвакуировано на данный момент.
Напомним, ранее Леонтьев сообщал, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки.
Тем временем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС. Он, как и Леонтьев, считает, что авария произошла из-за обстрелов со стороны украинской армии.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.