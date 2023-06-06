Суд досрочно освободит экс-генерала МВД Сугробова, осужденного на 22 года за взятку

Суд в Рязанской области выпустит экс-начальника антикоррупционного главка МВД по УДО Фото: ТАСС

Скопинский районный суд Рязанской области принял решение частично удовлетворить ходатайство об освобождении экс-начальника Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова по УДО.

Рязанский суд освободил Сугробова от основного наказания. Дополнительное наказание бывший генерал МВД продолжит нести, сообщает "РИА Новости". Сам Сугробов по личной просьбе не присутствовал на заседании суда, которое проходило в закрытом от прессы режиме.

Напомним, в отношении Сугробова и его сообщников было возбуждено уголовное дело в 2014 году за превышение должностных полномочий, взяточничество и формировании преступного сообщества в стенах родного департамента.

Как писал KP.RU, в 2017 году Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В том же году Верховных суд смягчил главному фигуранту уголовного дела срок до 12 лет тюрьмы. На сегодняшний день большая часть подельников Сугробова уже вышли на свободу.