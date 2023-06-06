Владимир Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Указ появился на официальном портале правовых актов.

Также ордена Мужества посмертно удостоился соратник Прилепина Александр Шубин, который погиб в результате взрыва машины писателя - он был с ним рядом в момент покушения.

Напомним, что 6 мая в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Захара Прилепина, в результате которого погиб водитель, а сам писатель был доставлен в больницу в тяжелом, но не критическом состоянии.

Следственный комитет России квалифицировал происшествие, как теракт и в регионе был объявлен план «Перехват» в ходе которого удалось задержать подозреваемого в покушении на Прилепина.

Задержанный признался, что работал по заданию украинских спецслужб, а взрывное устройство он привел в действие дистанционно. Пострадавшему Захару Прилепину провели несколько успешных операций, после которых он проходит курс реабилитации.