850 тысяч рублей на покупку квартиры: ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых регионах

ПСБ начал выдавать ипотечные кредиты в новых регионах России. Первый ипотечный кредит получила семья из ДНР на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Кредит выдан сроком на 20 лет на сумму 850 тысяч рублей.

Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

ПСБ - первый из федеральных банков, запустивший комплексное обслуживание населения в новых регионах страны. Его услуги доступны даже в прифронтовых городах. Банк сопровождает зарплатные проекты предприятий, обеспечивает выплату пенсий и пособий, а также кредитует население. Теперь к доступным банковским продуктам ПСБ добавилась ипотека - для этого создана необходимая инфраструктура.

Напомним, сейчас Минстрой разрабатывает программу строительства жилья в новых регионах. После запуска жилищного строительства с использованием механизма долевого участия жители новых регионов смогут воспользоваться льготной ипотекой по ставке не более 2%. ПСБ намерен активно участвовать в программе и полностью удовлетворить спрос населения на льготную ипотеку.

Как отмечают в банке, формирование системы проектного финансирования застройщиков и доступной ипотеки станет серьезным стимулом для развития жилищного строительства и городской инфраструктуры новых регионов.