Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что во вторник, 6 июня, на территории региона сработали российские средства противовоздушной обороны.

"Система ПВО сработала по двум воздушным целям. "Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, что днем ранее, 5 июня, системы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, а вечером того же дня в Белгородской области средствами ПВО были успешно сбиты еще три воздушные цели.

Накануне Вячеслав Гладков объявил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, отсутствуют украинские вооруженные формирования.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что на самом деле стоит за очередной атакой ДРГ на Белгородскую область от 4 июня, и как в составе украинских диверсантов оказались наемники из США и Польши.

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