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НовостиПолитика6 июня 2023 12:56

Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО по двум воздушным целям над Белгородом

Две воздушные цели были сбиты над Белгородом
Дарья ЧИПУРНАЯ
Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям

Над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что во вторник, 6 июня, на территории региона сработали российские средства противовоздушной обороны.

"Система ПВО сработала по двум воздушным целям. "Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, что днем ранее, 5 июня, системы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, а вечером того же дня в Белгородской области средствами ПВО были успешно сбиты еще три воздушные цели.

Накануне Вячеслав Гладков объявил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, отсутствуют украинские вооруженные формирования.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что на самом деле стоит за очередной атакой ДРГ на Белгородскую область от 4 июня, и как в составе украинских диверсантов оказались наемники из США и Польши.

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