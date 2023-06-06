Путин наградил Милорада Додика Орденом Александра Невского Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил президента Республики Сербской Милорада Додика орденом Александра Невского.

“За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада - президента Республики Сербской, Босния и Герцеговина”, — следует из соответствующего указа главы государства от 06 июня 2023 года.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о награждении писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Указ также опубликован на официальном портале правовых актов.

Орден Александра Невского вручается еще со времен Российской империи за личные заслуги перед Отечеством, а получают его видные зарубежные политические и общественные деятели. В 2022 году его получил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Липецкой области Игорь Артамонов.