Стало известно, в каких регионах России больше всего покупают электронные полисы ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский союз автостраховщиков (РСА) обнародовал данные по продажам электронных полисов ОСАГО в России за период с января по май 2023 года. По его информации, число проданных е-ОСАГО увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,9 миллионов штук.

«Согласно статистике Российского Союза Автостраховщиков (РСА) с января по май 2023 года в России было продано 9,9 млн полисов электронного ОСАГО. Количество проданных электронных полисов ОСАГО выросло на 8% по сравнению с данными за первые 5 месяцев 2022 года», - сказано в сообщении.

В союзе также рассказали, какие регионы России лидируют по продажам электронных полисов ОСАГО. Так, на первом месте оказалась Москва, где за пять месяцев этого года была продана 971 тысяча полисов е-ОСАГО, на втором месте – Московская область, где реализовали 539 тысяч электронных полисов. Третью строчку занял Краснодарский край, в регионе было продано 383 тысячи е-ОСАГО. Следом идут Свердловская область и Санкт-Петербург, где реализовали 339 тысяч и 309 тысяч электронных полисов соответственно.

Ранее сайт KP.RU писал о нововведениях, которые касаются полисов ОСАГО в России. Так, с 1 октября 2022 не надо при покупке авто без номеров или их изменении сообщать страховщикам данные новых госномеров, чтобы их внесли в полис.

Еще одно изменение касается продажи автомобиля, прежний владелец должен письменно уведомить страховую о смене собственника транспортного средства. Кроме того, участников ДТП избавили от обязанности записывать телефоны и адреса очевидцев и указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Реально ли создать в России «народный автомобиль» за 500 тысяч рублей (подробнее)