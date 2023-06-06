Военные НАТО "утопили" бронетранспортер Piranha 3 во время совместных учений

Во время международных учений НАТО ушел под воду бронетранспортер Piranha 3 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе учений Североатлантического альянса "Saber Guardian 23" ушел под воду бронетранспортер Piranha 3. Он должен был пересечь русло реки Борча, но затонул, сообщает портал Defence Romania.

В учениях принимают участие 10 тысяч военных из 13 стран, кроме того, участвуют и 1700 единиц техники. Завершиться учения должны 9 июня.

"Инцидент на военных учениях "Saber Guardian 23", организованных под эгидой НАТО в Румынии, произошел на реке Борча. Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь русло", - пишет портал.

Пока неизвестно, является ли произошедшее ошибкой военных, которые управляли бронетранспортером, или же все дело в технической проблеме.

Ранее появилась информация о том, что в НАТО рассматривается возможность возведения еще одного здания и реорганизации уже существующих помещений в Брюсселе.