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НовостиПолитика6 июня 2023 13:48

Международный суд ООН рассмотрит иск Украины к России к январю 2024 года

Киев обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций
Дарья ЧИПУРНАЯ
Международный суд ООН к январю 2024 года вынесет решение по иску Украины к России

Международный суд ООН к январю 2024 года вынесет решение по иску Украины к России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрит иск Украины к России по Крыму и Донбассу от 2017 года к январю 2024 года.

Представитель РФ в суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин сказал "РИА Новости", что принятие решения Международного суда ориентировочно ожидается к январю 2024 года. При этом Украина не смогла убедительно представить суду свои доказательства.

Рассмотрение иска Украины к России началось в Гааге сегодня, 6 июня, и продлится до 14 июня. Слово российской стороне будет предоставлено в этот четверг, 8 июня.

Напомним, в январе 2017 году Украина подала заявление в суд ООН о том, что Россия якобы нарушает две международные конвенции, а именно в Крыму нарушает конвенцию о расовой дискриминации, а в Донбассе - конвенцию о борьбе с терроризмом.

Россия неоднократно заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека и их защиту на всей своей территории, включая Крым. Кроме того, власти Крыма обращались в ООН с призывом рассмотреть действия украинского режима, которые преследуют жителей полуострова. ООН, в свою очередь, подвергла критике действия Украины, совершившей атаку беспилотников на Москву в мае 2023 года.