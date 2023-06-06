Группа Little Big проиграла суд против PepsiCo по делу о названии марки чипсов

Группа Little Big проиграла спор против PepsiCo по делу о названии марки чипсов Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская поп-группа Little Big попыталась запретить корпорации PepsiCo продавать в странах Европы чипсы, называющиеся Little Big Acts - из-за очевидной схожести названий двух товарных знаков. Однако в агентстве по интеллектуальным правам Евросоюза (EUIPO) требование музыкантов удовлетворять отказались, о чём сообщает РБК.

Исполнители обратились в EUIPO с требованием запретить PepsiCo продажу чипсов с одноимённым товарным знаком, так как, якобы, группа Little Big широко популярна в странах Евросоюза, а особенно в Германии, Франции и Польше, из-за чего "начнётся путаница". Обосновать это музыканты решили перечислением своих регалий и достижений, в том числе тем, что должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году.

В ответ на доводы Little Big, корпорация заявила что никакой путаницы не будет, аудитории у них абсолютно разные, а российская группа в принципе недостаточно популярна в Европе, чтобы соперничать с их брендом. В агентстве ЕС с этим полностью согласились и заявление музыкального коллектива отклонили.

Напомним, что группа Little Big уехала из России, где была создана и смогла достичь даже включения в список Forbes групп, зарабатывающих более одного миллиона долларов. Покинули страну музыканты по политическим соображениям, публично осудив военную спецоперацию на Украине, и теперь пытаются свести концы с концами в странах Запада.

Ранее KP.RU сообщил о том, что лидер наполовину распавшейся группы Илья Прусикин* пожаловался на бедность, начавшуюся после отъезда из России.

*Признан Минюстом России иностранным агентом