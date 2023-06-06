Шойгу: 71 военнослужащий ВС России погиб при отражении контрнаступления ВСУ

Шойгу: 71 военнослужащий ВС России погиб и 210 были ранены при отражении наступления ВСУ Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что при отражении украинского контрнаступления погиб 71 военнослужащий ВС РФ, а 210 бойцов были ранены. Также, по данным Шойгу, ВСУ смогли подбить 15 российских танков и девять БМП.

“К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий”, — сообщил Министр обороны РФ.

Также он отметил, что попытки наступления сорваны, противник остановлен, а российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм, уничтожив до 3715 военнослужащих ВСУ, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и два вертолета.

Напомним, ранее бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро отмечал, что украинская армия не готова к контрнаступлению, а ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон просто выдвинул ультиматум Зеленскому: либо скорейшее начало контрнаступления, либо переговоры с Россией.