Экс-директора двух компаний в Ижевске осудили за невыплату 27 млн рублей зарплаты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ижевске по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам и совершении налогового преступления осудили бывшего директора двух коммерческих компаний. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию Следственного Управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике.

Организации обвиняемого занимались производством и продажей оборудования для нефтехимической промышленности. С июля 2019 года директор предприятий более двух месяцев не оплачивал труд 168 сотрудников, хотя средства для этого у него были. При этом часть сотрудников все же получала зарплату, но выплачиваемые суммы были ниже МРОТ. Таким образом, осужденный задолжал сотрудникам 27 млн рублей.

В этот же период на экс-директора наложили принудительное взыскание об уплате задолженности по налогам. Зная об этом, мужчина расплачивался с контрагентами через третьи лица и таким образом скрыл от уплаты налогов более 30 млн рублей.

Указанных денег хватило бы и для погашения задолженности, и для уплаты налогов, но осужденный предпочел потратить их на другие цели.

В рамках следствия на имущество обвиняемого был наложен арест. Суд признал экс-директора предприятий виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пособий и иных выплат) и части 2 статьи 199 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и оштрафовал на 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.