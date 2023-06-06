В Башкирии осудили студента, убившего подругу в лесу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Стерлитамаке накануне осудили 24-летнего жителя соседнего Салавата – парень увез в лесу подругу, где жестоко убил.

История произошла летом 2022 года. Все началось с пропажи 19-летней студентки. Девушку разыскивали по всему Стерлитамаку и окрестностям, но трехнедельные поиски успехами не увенчались. Неожиданно с телефона пропавшей поступило сообщение маме – та якобы сказала, что все хорошо и попросила ее не искать. Это еще больше смутило родственников.

К сожалению, найти пропавшую живой не удалось. Тело несчастной обнаружили в лесу. Оказалось, что в роковой день она отправилась с новым 24-летним приятелем собирать клевер. На обратной дороге молодой человек набросился на девушку с ножом и убил. Вскоре парня задержали, и он во всем признался. Примечательно, что во время допроса студент заявлял, что испытывает ненависть ко всему женскому полу из-за неудачных отношений. Также молодой человек довольно много времени проводил за онлайн-играми.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что молодого убийцу признали виновным и приговорили к 10 годам заключения. Помимо этого, его обязали выплатить по одному миллиону рублей представителям потерпевшей стороны – матери и отцу убитой девушки.