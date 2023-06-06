Минпромторг разработал законопроект о регулировании производства и продажи метанола Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

В российском Минпромторге подготовили проект закона о введении в России государственного регулирования производства и оборота метилового спирта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Минпромторг РФ разработал проект федерального закона, по которому в России запланировали введение госрегулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Проект закона предусматривает ввод новых обязательств к обороту метанола, это поможет ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что такая мера поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола участниками рынка.

Напомним, 5 июня 2023 года в разных регионах страны начали выявляться массовые случаи отравления алкоголем, приведшие к летальным исходам. 6 июня стало известно, что многие жизни унес отравленный алкоголь, который делали в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары. От "Мистера Сидра" пострадали 60 человек, 28 человек скончались.