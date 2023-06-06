Что произошло за день 6 июня: главные новости

Шойгу: 71 военнослужащий ВС России погиб при отражении контрнаступления ВСУ Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что при отражении украинского контрнаступления погиб 71 военнослужащий ВС РФ, а 210 бойцов были ранены. Также, по данным Шойгу, ВСУ смогли подбить 15 российских танков и девять БМП.

При этом, благодаря мужеству и профессионализму российских солдат, было уничтожено до 3715 военнослужащих ВСУ, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и два вертолета.

Утром 6 мая в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ была разрушена дамба на реке Днепр. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев отмечал, что плотина продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия предупреждала ООН о планах киевского режима по разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области еще осенью 2022 года. А сайт KP.RU рассказал, кому выгодна катастрофа на Днепре и как она повлияет на спецоперацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона, в том числе в Новой Таволжанке, в данный момент нет украинских вооруженных формирований.

Тем временем в Румынии проходят очередные учения военного блока НАТО. В ходе учений альянса "Saber Guardian 23" ушел под воду бронетранспортер Piranha 3. Он должен был пересечь русло реки Борча, но затонул.

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