Региональный директор МККК Бауэр: разрушение Каховской ГЭС несет угрозу жителям Фото: ТАСС

Разрушение Каховской ГЭС является большой угрозой для мирных жителей. В тяжелой гуманитарной ситуации находятся десятки тысяч человек. Об этом сообщается в комментарии регионального директора Международного комитета Красного Креста (МККК) Арианы Бауэр.

"Разрушение Каховской плотины и затопления представляют серьезную угрозу безопасности для мирных жителей, их домов... В результате десятки тысяч людей оказываются в тяжелой гуманитарной ситуации", - заявила Бауэр.

Кроме того, по ее словам, такое повреждение может ввести в отчаяние целые сообщества, а также разрушить жизни мирных граждан. Бауэр добавила, что международное гуманитарное право способно защитить только в случае, если государства соблюдают свои юридические обязательства, пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя МККК.

Напомним, 6 июня стало известно о частичных повреждениях на Каховской ГЭС из-за ночных обстрелов с украинской стороны. Подрыв плотины привел к подъему уровня воды и затоплению близлежащих населенных пунктов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала ООН о планах украинского режима по Каховской ГЭС еще осенью 2022 года.

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