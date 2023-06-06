Европейский суд оштрафовал Польшу на рекордные 556 млн евро

Cуд ЕС оштрафовал поляков на рекордные 556 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши заплатят самый крупный штраф в истории Европейского союза. И всё из-за нарушения законодательства ЕС, сообщает польское издание Gazeta.

Европейский суд 5 июня постановил, что принятые в декабре 2019 года изменения в польской системе правосудия нарушают законодательство ЕС. С тех пор Варшаве были начислены штрафы. Общая сумма задолженности по ним составила 556 миллионов евро, так как суд ЕС обязал поляков выплачивать также по 1 млн евро в сутки за невыполнения решения по роспуску дисциплинарной палаты.

Отмечается, что Польша будет расплачиваться с Евросоюзом из европейских фондов, созданных специально для помощи полякам.

Напомним, в январе 2022 года Польша получила еще одно предупреждение о штрафе в 15 миллионов евро от Евросоюза по делу о работе шахты "Туров", расположенной в городе Богатыня на юго-западе страны близ границ Германии и Чехии.