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НовостиВ мире6 июня 2023 15:05

Европейский суд оштрафовал Польшу на рекордные 556 млн евро

Gazeta: суд ЕС оштрафовал Польшу на рекордные 556 миллионов евро за судебную реформу
Дарья ЧИПУРНАЯ
Cуд ЕС оштрафовал поляков на рекордные 556 миллионов евро

Cуд ЕС оштрафовал поляков на рекордные 556 миллионов евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши заплатят самый крупный штраф в истории Европейского союза. И всё из-за нарушения законодательства ЕС, сообщает польское издание Gazeta.

Европейский суд 5 июня постановил, что принятые в декабре 2019 года изменения в польской системе правосудия нарушают законодательство ЕС. С тех пор Варшаве были начислены штрафы. Общая сумма задолженности по ним составила 556 миллионов евро, так как суд ЕС обязал поляков выплачивать также по 1 млн евро в сутки за невыполнения решения по роспуску дисциплинарной палаты.

Отмечается, что Польша будет расплачиваться с Евросоюзом из европейских фондов, созданных специально для помощи полякам.

Напомним, в январе 2022 года Польша получила еще одно предупреждение о штрафе в 15 миллионов евро от Евросоюза по делу о работе шахты "Туров", расположенной в городе Богатыня на юго-западе страны близ границ Германии и Чехии.