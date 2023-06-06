Минобороны: Берховка в ДНР находится под полным контролем ВС России Фото: Александр КОЦ

Минобороны России опровергло слухи о том, что населенный пункт Берховка, расположенный в семи километрах к северу от Артемовска в ДНР, был потерян при атаке украинской армии.

“Населенный пункт Берховка в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск”, - сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что атака ВСУ действительно была, однако подразделения ВС России не допустили вклинивания врага в этом районе, и опубликовало видео, на котором бойцы из этого населенного пункта подтвердили, что в данный момент обстановка спокойная.

“Пятый полк, второй батальон, пятая рота. Стоим в Берховке, всё у нас в порядке”, — доложил один из российских бойцов.

Напомним, населенный пункт Берховка перешел под контроль российских сил в конце февраля 2023 года. Берховка находится на северном фланге Артемовска, оборону которого недавно провалила украинская армия.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям, а провал украинской армии и огромные потери при длительной осаде города стали серьезным ударом по боевому духу солдат ВСУ.

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