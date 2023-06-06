ООН направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По словам генсека организации, ООН в срочном порядке направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы, пишет РИА Новости.

Как отметила региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ариана Бауэр, разрушение плотины Каховской ГЭС представляет угрозу для нескольких тысяч местных жителей.

Стоит отметить, что Россия созовет заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Напомним, утром 6 июня появились сообщения о частичных повреждениях на Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов с украинской стороны. Это спровоцировало подъем уровня воды и затопление близлежащих населенных пунктов.

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