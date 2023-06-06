Путин поручил в следующем году вернуть черчение в школьную программу

Путин поручил вернуть "Черчение" в школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Президент России Владимир Путин поручил к следующему году вернуть уроки основ черчения в школьную программу, а также внедрить учебный курс "Черчение" в программы среднего образования по техническим специальностям.

“<...> обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса "Черчение" на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю”, — следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Напомним, 4 апреля на заседании президиума Государственного Совета Алексей Дюмин предложил вернуть в школьную программу черчение. Он пояснил, что ученики все чаще выбирают гуманитарные науки, а данное введение поможет проявить интерес школьников к техническим вузам.

В 2020 году министерство образования приняло типовой учебный план на новый учебный год для учреждений общего среднего образования и вернуло предмет “Черчение” в школьную программу, начиная с 10 класса.