Врач-эпидемиолог Мамаева перечислила признаки отравления алкоголем Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот уже несколько дней вся страна наблюдает за жуткой историй с отравлением спиртным напитком «Мистер Сидр». Погибло более двух десятков человек. Руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева объяснила, как происходит процесс отравления некачественным спиртным.

Ядовитые химические вещества всасываются в желудке или кишечнике употребившего их человека и попадают в кровь. Симптомами является сильная боль в горле и желудке. Так проявляется химический ожог гортани, рта и пищевода.

Ядовитое вещество может вызвать внутреннее кровотечение в желудке или кишечнике, черный стул.

Если отравление произошло, то нужно как можно скорее оказать пострадавшему первую помощь. Пока не приехали врачи, стоит вызвать рвоту.

- Поможет крепкий содовый раствор или раздражение небного язычка пальцами. Можно принять сорбент для связывания и выведения токсинов, — посоветовала врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Примечательно, что симптомы отравления могут появиться как через 20-30 минут, так и через 10 дней.

Скорее всего, причиной массового отравления людей данным напитком, стало нарушение рецептуры приготовления. Возможно, в помещении, где велось производство, были какие-то технические жидкости.

Например, этиленгликоль. Он присутствует в тормозных жидкостях и средствах для мытья стекол. Если принять его внутрь, то высок риск смерти.