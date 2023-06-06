Терапевт Пивоварова дала советы, как пережить сильную жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во многие регионах России стоит аномальная жара. Постепенно она смещается в центральную часть страны. Терапевт Оксана Пивоварова дала советы, как справиться с жарой без ущерба для здоровья.

При аномальной жаре нужно отказаться от жирной и калорийной пищи, а также ограничить употребление алкоголя. Лучше перейти на овощные и фруктовые салаты, а из жидкости употреблять больше воды и свежевыжатых соков.

- Потребляйте больше нежирных молочных продуктов. Пейте негазированную воду. Не увлекайтесь горячим чаем, лучше пить охлажденные напитки, - советует врач NEWS.ru.

С 12 до 16 часов дня не стоит выходить на улице без лишней необходимости. Купаться в открытых водоемах полезно до десяти утра или после пяти вечера. И не забывайте про головные уборы.

В жару взрослым можно находиться на улице до двух часов, а детям – не больше часа.

- После полудня и до четырех вечера ограничьте физическую активность, под запретом тяжелая физическая нагрузка, - говорит эксперт.

Люди с хроническими заболеваниями щитовидной железы и ожирением, в жару находятся в зоне риска. Так как солнце обостряет эти состояния.