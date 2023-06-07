Делегация Алтайского края договорилась о расширении сотрудничества с белорусскими производителями сельхозтехники и молочного оборудования

Делегация региона во главе с заместителем председателя правительства края Александром Лукьяновым посетила предприятия «Гомсельмаш» и «Гомельагрокомплект», сообщает телеграм-канал правительства Алтайского края. На встрече с представителями белорусских компаний речь шла о поставках в регион техники для аграрного сектора.

Встречи были организованы в развитие договоренностей об углублении кооперационных связей алтайских и белорусских предприятий, достигнутых губернатором Алтайского края в марте текущего года Виктором Томенко и заместителем премьер-министра республики Беларусь Леонидом Зайцем.

Техника компании «Гомсельмаш» - одного из лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин - хорошо известна алтайским сельхозпроизводителям. Она уже много лет работает на полях региона и зарекомендовала себя положительно. К настоящему времени зерноуборочные комбайны «Гомсельмаша» и тракторы Минского тракторного завода наряду с отечественной техникой составляют основу сельскохозяйственного парка региона.

Александр Лукьянов отметил, что с учетом внешних санкционных ограничений партнерство между странами, а значит, и сотрудничество на уровне регионов, компаний будет только усиливаться. Кстати, ряд моделей техники «Гомсельмаш» укомплектованы колесными дисками и шинами алтайского производства. В свою очередь, генеральный директор «Гомсельмаш» Александр Новиков уточнил, что предприятие заинтересовано в укреплении и расширении связей с Алтайским краем.

Делегация также оценила как организованы разработка и производство современного доильного оборудования компании «Гомельагрокомпллект». Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин подчеркнул особую заинтересованность животноводов в освоении современного высокотехнологичного молочного оборудования, которое выпускает предприятие. Это доильные залы типа «параллель», «карусель», роботизированные системы доения.

Напомним, Алтайский край входит в пятерку регионов России по объемам производства животноводческой продукции. За последние пять лет (с 2018 по 2022 годы) край увеличил объемы производства по всем основным видам продукции животноводства. Так, в 2022 году по сравнению с уровнем 2021 года, производство молока увеличилось на 4 процента. Надой молока в среднем на одну корову в сельхозорганизациях вырос на 7,5 процента.