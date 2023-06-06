Роспотребнадзор конфисковал 37,6 тысяч литров потенциально опасного «Мистера сидра» Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор вывел из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного «Мистера сидра», которым смертельно отравились 28 человек. Конфискованный специалистами напиток производился на территории Самарской области, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края», - заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что мероприятия по выявлению и конфискации потенциально опасного напитка продолжаются по всей территории Российской Федерации. Граждан просят проявить бдительность, и не только не покупать подобную продукцию, но и сообщать в территориальные управления Роспотребнадзора, если заметите «Мистер сидр» на полках магазинов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что поиски опасного напитка ведутся по всей стране, в то время как число погибших уже достигло 28 человек.