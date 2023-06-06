Врач рассказала, кому не стоит есть абрикосы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Абрикосы — полезные фрукты, однако лучше не переедать их, стоит есть не больше 200-300 граммов в день. При всей пользе этих фруктов, в их косточках содержится яд, который способен навредить организму. Таким советом поделилась в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Марина Константинова.

Она также подчеркнула, что стоит быть внимательным при выборе абрикосов, поскольку внешний вид фрукта может говорить о его свежести и полезных свойствах.

При этом фрукты могут не только содержать в себе много витаминов, но и вполне конкретно улучшать настроение человека.

К примеру, диетолог Марьяна Джутова рассказала, что бананы содержат аминокислоту, которая помогает регулировать уровень серотонина в организме, а сам гормон считается «гормоном счастья». Ее слова привели на портале Life.ru.

После выбора свежих фруктов стоит их замачивать и мыть перед употреблением. Биолог Михаил Воробьев советует замачивать их после покупки на 10-15 минут, а после этого промывать проточной водой. Эту информацию рассказали на портале RT.