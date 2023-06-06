Ульяновский суд на два месяца арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

В Ульяновске Ленинский районный суд взял под стражу бизнесмена из Самарской области. Он подозревается в массовом отравлении жителей Приволжья суррогатным сидром.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница РИА Новости.

Напомним, всего от отравленного сидра, произведенной в Самарской области, пострадало 84 человека, 28 человек погибли. Отравление именно метанолом подтверждено лабораторно. Погибли в основном те, кто употребил большой объём этого напитка – 2-3 литра.

Стоит отметить, что инцидент получил большой резонанс. Специалисты Роспотребнадзора вывели из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного "Мистера сидра", которым смертельно отравились 28 человек. Самый большой объем продукции изъяли в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым.