МИД России призвал мировое сообщество осудить подрыв Киевом Каховской ГЭС, фото: администрация Новокаховского городского круга

В Министерстве иностранных дел России заявили о том, что подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС - это террористический акт, направленный на объект гражданской инфраструктуры, и спланированный в военных целях. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт пресс-служба ведомства.

«Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС», - говорится в сообщении.

Россия будет инициировать рассмотрение этого преступления в Совете Безопасности ООН, в ОБСЕ и других международных организациях. МИД РФ призвал всё мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия киевских властей, которые несут всё более и более бесчеловечный характер.

Ранее KP.RU сообщил о том, что правительство Херсонской области заявило о почти полном затоплении города Алёшки, из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС.