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НовостиЗдоровье6 июня 2023 17:36

Акушер Маркова: из-за неправильной гормональной терапии могут начаться проблемы с сердцем

Она предостерегла употреблять препараты без назначения врача
Роман ПОЛОСИКОВ
Акушер Маркова: из-за неправильной гормональной терапии могут начаться проблемы с сердцем

Акушер Маркова: из-за неправильной гормональной терапии могут начаться проблемы с сердцем

Фото: Shutterstock

Для качественной и безопасной гормональной терапии не стоит употреблять препараты без назначения врача, поскольку иначе они могут привести к проблемам с сердцем. Об этом предупредила акушер-гинеколог Светлана Маркова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что нарушения работы сердечно-сосудистой системы могут крайне негативно сказаться на всем организме.

Чтобы не допустить обострениях проблем с сердцем, кардиолог Ольга Бутяева советует задуматься о важности отказа от вредных привычек. Отказ от курения позволит значительно снизить риск инсульта и положительно влияет на сосуды. Ее слова привели на портале RT.

При этом отказ от курения — сложная процедура, но для эффективной борьбы с этой привычной можно использовать сразу несколько методов. Нарколог Олег Кутушев заявил, что необходимо обратиться к врачу, который поможет в формировании безопасных методов.

Он также отметил, что принимать какие-либо медикаменты без назначения специалиста не стоит, ведь это может привести к осложнениям и нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Его предостережения опубликовали «Известия».