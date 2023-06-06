Акушер Маркова: из-за неправильной гормональной терапии могут начаться проблемы с сердцем Фото: Shutterstock

Для качественной и безопасной гормональной терапии не стоит употреблять препараты без назначения врача, поскольку иначе они могут привести к проблемам с сердцем. Об этом предупредила акушер-гинеколог Светлана Маркова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что нарушения работы сердечно-сосудистой системы могут крайне негативно сказаться на всем организме.

Чтобы не допустить обострениях проблем с сердцем, кардиолог Ольга Бутяева советует задуматься о важности отказа от вредных привычек. Отказ от курения позволит значительно снизить риск инсульта и положительно влияет на сосуды. Ее слова привели на портале RT.

При этом отказ от курения — сложная процедура, но для эффективной борьбы с этой привычной можно использовать сразу несколько методов. Нарколог Олег Кутушев заявил, что необходимо обратиться к врачу, который поможет в формировании безопасных методов.

Он также отметил, что принимать какие-либо медикаменты без назначения специалиста не стоит, ведь это может привести к осложнениям и нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Его предостережения опубликовали «Известия».