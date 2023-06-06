Зеленский сообщил о передаче некоторыми странами Запада мощного количества истребителей F-16 Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина ждет от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16.

При этом, по словам украинского лидера инфраструктуры для них в Киеве, на данный момент, нет.

"На сегодняшний день последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16… От некоторых европейских партнеров я получил понимание относительно количества. Оно достаточно мощное", - заявил президент Украины, пишет РИА Новости.

Ранее старший научный сотрудник по оборонной политике в вашингтонском аналитическом центре Heritage Foundation Джон Венабл говорил о том, что поставленные истребители будут слишком уязвимы, и призвал Украину умерить ожидания от получения американских F-16.