Политолог Дробницкий назвал рейтинг кандидата в президенты США Кеннеди сенсацией Фото: REUTERS

Рейтинг кандидата в президенты Соединенных Штатов Кеннеди-младшего — сенсация. Его популярность связана с тем, что он стал «глотком свежего воздуха». Такое заявление сделал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Лентой.ру».

При этом он добавил, что несмотря на его популярность, шансы на победу у него не высоки.

Некоторые из его заявлений буквально шокируют людей, привыкших к антироссийской позиции Запада. Так например он заявил, что ВСУ потеряли уже около 350 тысяч человек, а к самому разжиганию конфликта на Украине напрямую причастны Вашингтон и НАТО. Эти его заявления привели на портале Пятого канала.

Также недавно Кеннеди-младший рассказал, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе они есть и на Украине. Он подчеркнул, что они занимаются разработкой биологического оружия, что по его мнению — отвратительно. Это заявление кандидата в президенты Америки опубликовали «Известия».