Большинство россиян считает, что для улучшения русского языка необходимо читать больше литературы Фото: Shutterstock

Большинство россиян считают, что для поддержки и улучшения знаний русского языка необходимо читать больше литературы. Так полагают 80 процентов респондентов. Соответствующие результаты опроса в честь Дня русского языка опубликовали на портале RT.

44 процента людей считают, что для них грамотность — речь без слов паразитов, а еще 35% назвали грамотностью отсутствие ошибок при письме. Лучшим же периодом для изучения правил русского языка чаще всего называли школьные годы.

Также в честь праздника постпред РФ при ООН Василий Небензя поздравил работников организации и всех россиян. Он отметил, что сейчас число русскоязычных около 258 миллионов во всем мире, а сам язык находится на восьмом месте по числу говорящих.

Небензя подчеркнул, что русский язык признан официальным или рабочим в 15 международных организациях, а сам язык он назвал уникальной кладезью знаний об окружающем мире и сложнейшей системой смыслов. Его слова опубликовали «Известия».