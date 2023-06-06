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НовостиОбщество6 июня 2023 18:26

Большинство россиян считает, что для улучшения русского языка необходимо читать больше литературы

Также лучшим периодом для изучения грамотности называют школьные годы
Роман ПОЛОСИКОВ
Большинство россиян считает, что для улучшения русского языка необходимо читать больше литературы

Большинство россиян считает, что для улучшения русского языка необходимо читать больше литературы

Фото: Shutterstock

Большинство россиян считают, что для поддержки и улучшения знаний русского языка необходимо читать больше литературы. Так полагают 80 процентов респондентов. Соответствующие результаты опроса в честь Дня русского языка опубликовали на портале RT.

44 процента людей считают, что для них грамотность — речь без слов паразитов, а еще 35% назвали грамотностью отсутствие ошибок при письме. Лучшим же периодом для изучения правил русского языка чаще всего называли школьные годы.

Также в честь праздника постпред РФ при ООН Василий Небензя поздравил работников организации и всех россиян. Он отметил, что сейчас число русскоязычных около 258 миллионов во всем мире, а сам язык находится на восьмом месте по числу говорящих.

Небензя подчеркнул, что русский язык признан официальным или рабочим в 15 международных организациях, а сам язык он назвал уникальной кладезью знаний об окружающем мире и сложнейшей системой смыслов. Его слова опубликовали «Известия».