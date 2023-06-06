Французские профсоюзы начали 14-ю акцию против повышения пенсионного возраста Фото: REUTERS

Профсоюзы Франции организовали очередные, уже четырнадцатые с начала 2023 года протесты, посвящённые недовольству французов пенсионной реформой президента Эммануэля Макрона. На этот раз число недовольных уже заметно меньше, власти Парижа ожидают участие от 40 до 70 тыс. человек. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Нарушений движения транспорта в Париже не наблюдается: метро, автобусы и трамваи ходят по расписанию. С затруднениями столкнулись только пассажиры в столичном аэропорту Орли, где отменена треть рейсов», - говорится в сообщении агентства.

Протестующие начали движение от Дома Инвалидов в центре Парижа, и направляются к площади Италии. Всего, по всей Франции, ожидается участие 400-600 тыс. человек, что заметно меньше начала года, когда на улицы французских городов выходили 1,27 млн жителей.

В целом, во всей Франции, сейчас проходит порядка 250 акций протеста. В Ренне протестующие заблокировали автобусные парки, что мешает работе общественного транспорта. В Нанте против демонстрантов был применён слезоточивый газ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Конституционный совет Франции утвердил скандальную пенсионную реформу 14 апреля 2023 года.