Финансист Ордов заявил, что борьба ЦБ с нулевой ипотекой решила проблему обманутых дольщиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После того, как Центробанк начал борьбу с околонулевой ипотекой, которую часто предлагали застройщики, резко стали решаться проблемы обманутых дольщиков. Об этом в беседе с РИАМО заявил финансист Константин Ордов.

Он также добавил, что если регулятор установит четкий порог минимальной ставки по ипотеке, то это значительно снизит у банков и застройщиков манипулировать ценами, что в конечном итоге решит проблему обманутых дольщиков.

При этом уже с первого июня взять ипотеку станет сложнее, поскольку вступят новые требования к расчету показателя долговой нагрузки. За счет этого ипотечных кредитов станет меньше.

Причиной таких мера стало ужесточение политики ЦБ относительно ипотек с нерыночными ставками, которые чаще всего предлагают для покупки жилья в новостройках. Об этом рассказали на портале Life.ru.

Серьезные долговые обязательства — яма из которой сложно выбраться, поэтому экономист Александр Разуваев предостерегает россиян от кредитов со ставкой выше 15%. Он призвал людей развивать свою финансовую грамотность, что позволит избавиться от проблем с деньгами и кредитами. Его советы опубликовали на портале «360».