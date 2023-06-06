Посла Бельгии вызвали в МИД России из-за оружия в руках у атаковавших Белгородчину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России выразил протест послу Бельгии Марку Михельсону, и вызвал его для разбирательства. Причиной того стало оружие бельгийского производства, которое было в руках у террористов, напавших на Белгородскую область со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве М.Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что уже много раз предупреждали Запад об опасности накачивания Украины оружием и военной техникой. Всё это неконтролируемо растекается по всем странам СНГ и не только, и оседает в руках террористических формирований.

Также посла Бельгии призвали обратить внимание на то, что Киев очевидно поддерживает террористические движения, и спонсирует акты террора, направленные на мирные города и жителей России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 4 июня 2023 года группа террористов снова вошла на территорию Белгородской области. Позже стало известно, что все они либо были уничтожены, либо выдавлены на территорию Украины.