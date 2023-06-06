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НовостиЗдоровье6 июня 2023 19:26

Эксперт назвала частую ошибку девушек в уходе за волосами летом

Трихолог Нагайцева посоветовала девушкам не собирать волосы в тугие пучки в жаркую погоду
Роман ПОЛОСИКОВ
Эксперт назвала частую ошибку девушек в уходе за волосами летом

Эксперт назвала частую ошибку девушек в уходе за волосами летом

Фото: Shutterstock

Частая ошибка девушек по уходу за волосами в летнее время года — желание собирать волосы в тугие пучки. Делать этого не стоит, поскольку это может достаточно серьезно навредить волосам. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева.

— Девушки собирают волосы в тугие пучки, но этого делать не надо. Натяжение приводит к повреждению работы волосяных фолликул и, как следствие, к выпадению волос, — подчеркнула Нагайцева.

Она посоветовала девушкам использовать шелковые резинки или же крабы без сильного натяжения. Мужчинам же стоит в сильную жару выбирать короткие стрижки.

Ранее Юлия Нагайцева посоветовала использовать для ежедневного мытья волос специальные шампуни, которые позволят сохранить здоровье кожи головы и волос. При этом она добавила, что мыть голову стоит по мере загрязнения вплоть до нескольких раз в день.