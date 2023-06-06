Кирби не ответил на вопрос о ядерных зарядах на истребителях F-16 для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, выступая перед журналистами, отказался комментировать вопрос одного из них о том, будут ли размещаться ядерные боезаряды на истребителях F-16, которые отправятся на Украину. Вместо этого Кирби в очередной раз заявил о приверженности США не эскалировать конфликт.

«F-16 будут предоставлены в качестве одной из составляющих долгосрочных потребностей Украины в сфере обороны», - заявил Кирби в ответ на вопрос.

Журналист, задавший этот вопрос, попросил Кирби прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что истребители F-16 способны нести на себе ядерное оружие.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лавров пригрозил Западу ответом России на поставки истребителей F-16, заявив о возможности ВС РФ среагировать на такие действия.