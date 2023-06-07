В США предложили разработать нормы применения ИИ в военной сфере совместно с Россией и Китаем

В США заявили о намерении разработать нормы применения ИИ в военной сфере вместе с Россией и Китаем. Фото: REUTERS

Вашингтон не исключает разработку норм применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере совместно с Москвой и Пекином. С таким заверением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Мы на текущем этапе считаем, что речь идет о теме, по которой мы хотим говорить со всеми странами», - цитирует ТАСС ответ Дженкинс на соответствующий вопрос во время выступления в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

В то же время дипломат отметила, что США не считают необходимым создание в настоящее время «юридически обязывающих документов» по ряду новых технологий.

Ранее военный эксперт Литовкин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) помогает управлять различными видами систем вооружений без непосредственного участия человека, что в перспективе позволит свести к минимуму количество пострадавших в рамках военных конфликтов.

Тем временем светочи прогресса вроде Илона Маска и Стива Возняка призывают запретить мощные нейросети, потому что они угрожают человечеству. Открытое письмо на этот счет подписали тысячи экспертов в области ИИ.

Тем временем искусственный интеллект в ходе испытаний ВВС США «убил» человека. «Умный» беспилотник решил, что команды оператора мешают ему выполнять основную задачу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Искусственный интеллект на тропе войны: как сегодня применяют ИИ на поле боя (подробнее)