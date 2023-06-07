Семь человек пострадали при стрельбе после выпускного в американском Ричмонде

В США произошла стрельба после выпускного в школе в Ричмонде. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Не менее семи человек пострадали при стрельбе в Монро-парке американского города Ричмонд. Об этом сообщает телеканал NBС со ссылкой на исполняющего обязанности начальника полиции Рика Эдвардса.

Сообщается, что инцидент произошел после церемонии вручения дипломов в Гугенотской средней школе, которая проходила около театра «Альтрия».

По предварительной информации полиции, опасные для жизни травмы получили трое, еще четыре человека ранены легко, их травмы не представляют опасности для жизни. Также сообщается, что несколько человек пострадали, когда убегали с места происшествия – как минимум двое упали, а одного человека сбила машина.

В среду 7 июня в регионе будут закрыты все школы из-за «повышенной осторожности», сообщает издание.

Тем временем полицейские в Петербурге проводят проверку после ссоры водителей из-за аварии на дороге. Конфликт закончился стрельбой.