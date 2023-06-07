РИА Новости: по адресу из показаний пленного боевика «Азова»* нашли тело женщины

По адресу, который указал пленный украинский боевик, нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой. Фото: REUTERS

Тело женщины со следами изнасилования и вырезанной на животе свастикой найдено по адресу, который ранее указал пленный боевик «Азова». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судмедэксперта из ДНР Богдана Аверина.

«По запросу от силовых структур в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы был выявлен труп неизвестной женщины с телесными повреждениями… В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта», - рассказал Аверин агентству, уточнив, что личность женщины установлена не была.

Напомним, пленный солдат бригады «Азов»* рассказал, что весной прошлого года расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями, в которой было трое детей.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

*Организация признана террористической и запрещена в России.