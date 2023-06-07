РИА Новости: на Запорожском направлении украинских военных намерены размещать в действующих школах и детских садах

Украинские власти намерены размещать военных в действующих школах. Фото: REUTERS

Украинские власти планируют размещать военнослужащих в действующих детских садах и школах. В частности, такую практику предполагается осуществлять на Запорожском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур РФ.

«Украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих», - рассказал собеседник агентству, добавив, что военнослужащие в «школах-казармах» будут размещены в спортивных залах и подсобных помещениях в то время, как в классах будут обучаться школьники.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий - методы Североатлантического альянса вкупе с «советской школой».

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