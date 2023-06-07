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НовостиПолитика7 июня 2023 2:14

Киев передумал давать слово Зеленскому по вопросу инцидента с Каховской ГЭС

Украина отозвала из Совбеза ООН запрос на выступление своего президента на заседании по Каховской ГЭС
Мария ПАВЛОВА
Зеленский не будет выступать на заседании Совбеза ООН по вопросу инцидента на Каховской ГЭС.

Зеленский не будет выступать на заседании Совбеза ООН по вопросу инцидента на Каховской ГЭС.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на заседании Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС. Киев отозвал свой запрос на выступление Зеленского, которое предполагалось провести в видеоформате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ряд источников в Совете Безопасности всемирной организации.

«Украина отозвала свой запрос», - цитирует агентство слова одного из собеседников.

Напомним, в Совете Безопасности ООН проходит обсуждение ситуации с подрывом Каховской ГЭС. На сайте ООН ведется трансляция мероприятия, она доступна здесь.

Ранее сообщалось, что атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

Что происходит в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, читайте здесь на KP.RU.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Тем временем ООН заявила о готовности оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Заместитель генсека ООН Гриффитс заявил о готовности в любой момент направить гуманитарные миссии на затронутые бедствием территории.