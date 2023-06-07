Киев передумал давать слово Зеленскому по вопросу инцидента с Каховской ГЭС

Зеленский не будет выступать на заседании Совбеза ООН по вопросу инцидента на Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на заседании Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС. Киев отозвал свой запрос на выступление Зеленского, которое предполагалось провести в видеоформате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ряд источников в Совете Безопасности всемирной организации.

«Украина отозвала свой запрос», - цитирует агентство слова одного из собеседников.

Напомним, в Совете Безопасности ООН проходит обсуждение ситуации с подрывом Каховской ГЭС. На сайте ООН ведется трансляция мероприятия, она доступна здесь.

Ранее сообщалось, что атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Тем временем ООН заявила о готовности оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Заместитель генсека ООН Гриффитс заявил о готовности в любой момент направить гуманитарные миссии на затронутые бедствием территории.