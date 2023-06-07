Автоэксперт Хайцеэр заявил, что китайские автомобили могут подешеветь в России через полгода

Автоэксперт рассказал, когда в России могут подешеветь авто китайского производства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снижение цен на продукцию китайских автопроизводителей в России может произойти через полгода-год. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», - сказал эксперт в интервью радио Sputnik, отметив, что в самой КНР модели автомобилей, которые предлагаются российским потребителям, стоят ощутимо меньше.

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Тем временем президент России Владимир Путин предложил использовать в такси и каршеринге только отечественные автомобили. Такая мера позволит стимулировать спрос на российские авто.

Также сообщалось, что в России может возобновиться выпуск автомобилей «Волга». Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам Мантурова, заново начать выпуск автомобилей к 2024 году может «Группа ГАЗ». Возобновление производства данной модели обсуждается также на условиях привлечения технологических партнеров.