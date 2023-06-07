Российская авиация и артиллерия группировки «Центр» поразили позиции трех бригад ВСУ

Российская авиация и артиллерия нанесла поражение трем бригадам ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские войска нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», - рассказал Савчук агентству, добавив, что в районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам ВСУ.

Ранее сообщалось, как замкомандира танковой роты ВС России под обстрелом спас от детонации ящики со снарядами, таким образом предотвратив большой взрыв в расположении российских военных. За это танкист награжден медалью «За отвагу». Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео поражения танков Leopard и другой техники ВСУ. За три дня контрнаступления ВСУ потеряли 52 танка и десятки единиц другой боевой техники.

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