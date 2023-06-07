Что произошло в ночь на 7 июня

Байден заявил о намерении Вашингтона продолжать поддержку Украины. Фото: REUTERS

Вашингтон продолжит оказание помощи Киеву после инцидента с Каховской АЭС. Об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед встречей с представителями кабинета министров.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба. Еще одной целью Украины при нанесении удара дипломат назвал нанесение максимального гуманитарного ущерба населению районов, прилегающих к гидроэлектростанции.

Глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов заявил о взрывах недалеко от аммиакопровода Тольятти – Одесса, расположенного в Купянском районе Харьковской области.

Президент Анджей Дуда намерен добиться присоединения Украины и Молдавии к ЕС во время председательства Польши в Евросоюзе, которое начнется в 2025 году.

ООН заявила о готовности оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Тело женщины со следами изнасилования и вырезанной на животе свастикой найдено по адресу, который ранее указал пленный украинский боевик.

Российская авиация и артиллерия группировки «Центр» поразили позиции трех бригад ВСУ. Украинские войска потерпели поражение на Краснолиманском и Сватовском направлении.

Десятилетний ребенок погиб во время пожара в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российской столицы. Также сообщается, что пострадали несколько человек, в том числе дети. Пожар случился на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте.

Снижение цен на продукцию китайских автопроизводителей в России может произойти через полгода-год. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Умерла бразильская певица Аструд Жилберту, звезда жанра босса-нова. Певица стала известной благодаря песне Girl From Ipanema.