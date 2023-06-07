Сноуден заявил, что изначально не планировал оставаться в России Фото: REUTERS

Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден рассказал, что изначально не планировал просить политического убежища в России и оставаться в стране. Однако другие государства не были уверены в том, что смогут обеспечить ему безопасность. Такое заявление бывший сотрудник американской разведки сделал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.

«В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», — сказал Сноуден.

Он рассказал, что пока находился в транзитной зоне «Шереметьево», просил политического убежища у большого количества стран. Однако ряд из них боялись реакции Соединенных Штатов, а некоторые сомневались в том, что смогут обеспечить безопасность Сноудена.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

Напомним, в 2013 году Сноуден обнародовал секретные документы, касающиеся массовой слежки, которую осуществляли спецслужбы США и Великобритании. В итоге он оказался в транзитной зоне «Шереметьево». Позже экс-агент попросил у России политическое убежище и через какое-то время получил справку ФМС.

Ранее Сноуден заявил, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока».