Экс-разведчик Граш заявил, что у США есть космические корабли внеземного происхождения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки США Дэйвид Граш рассказал, что у страны якобы есть космические корабли внеземного происхождения, которые ей удалось получить в ходе секретной военной программы.

«Это возвращаемые технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение", — пояснил бывший разведчик в интервью NewsNation.

По его словам, власти США в течение нескольких десятилетий восстанавливало данные корабли. В то же время экс-разведчик заявил, что не может никаким образом доказать свои слова, так как этот вопрос касается национальной безопасности.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что американские власти обнародовали «Доклад о неопознанных воздушных явлениях в 2022 году», который подготовили военные Управления национальной разведки. Из данных, собранных по официальным каналам, следует, что в США были замечены 510 НЛО, из них 171 - остались неопознанными. Некоторые из этих «неопознанных», согласно докладу, «демонстрировали необычные летные характеристики и возможности».