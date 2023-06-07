Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС стал снижаться Фото: администрация Новой Каховки

В Новой Каховке после разрушения ГЭС шестого июня, уровень воды начал снижаться, однако в других населенных пунктах снижается. Об этом рассказали власти Новокаховского городского округа.

— Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать, — заявили в местной администрации.

Там подчеркнули, что в других населенных пунктах ситуация ухудшилась и вслед за Алешками, еще вчера вечером река поднялась и в населенном пункте Голая Пристань.

Отмечается, что на данный момент в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, но это число может вырасти до 80 в ближайшее время. Водой смыло сельскохозяйственные поля, которые находились вдоль Днепра.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с "Радио "Комсомольская правда" заявил, что в Каховском водохранилище значительно падает уровень воды, но он добавил, что в дальнейшем именно это принесет негативные последствия, когда уровень воды будет ниже Каховской ГЭС.

Напомним, что ранее он заявлял, что отремонтировать сейчас ГЭС невозможно, а причиненный ущерб только предстоит оценить.