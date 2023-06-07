В 2023 году Росреестр оформил регистрацию прав на 211 коммунальных сооружений Москвы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице с ноября 2021 года в Управлении Росреестра по Москве действует штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Его создали по решению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Это потребовалось для более оперативной постановки на кадастровый учет и регистрации прав на различные сооружения ЖКХ и дорожно-мостового хозяйства.

Как отметил Пётр Бирюков, за время работы совместного штаба выстроен четкий алгоритм взаимодействия со столичным Управлением Росреестра.

«Проведенная работа помогла ускорить темпы ввода в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города, - подчеркнул заммэра. - Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное ресурсоснабжение потребителей».

По его словам, такое сотрудничество особенно важно в летние месяцы при выполнении масштабных мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к предстоящим холодам и отопительному сезону.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов напомнил, что с начала этого года специалисты ведомства активно занимались оформлением сооружений коммунальной инфраструктуры города. При этом они не просто рассматривают пакеты документов, поступающие на кадастровый учет и регистрацию прав.

«Им необходимо разобрать проблемные моменты, имеющиеся ошибки, что также в дальнейшем способствует созданию условий для полноценной работы столичного комплекса ЖКХ», - уточнил Майданов.

КОНКРЕТНО

С января по апрель 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости Росреестр по Москве внес изменения в сведения кадастрового учета:

- 46 земельных участков и 17 зданий площадью 583,2 тысячи квадратных метров и 2,1 тысячи квадратных метров соответственно;

- 81 коммунального сооружения общей длиной 355,8 тысячи метров.

Кроме того, оформлена регистрация прав:

- на 62 здания общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров;

- на 211 сооружений коммунальной инфраструктуры города длиной 135,3 тысячи метров.