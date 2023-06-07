Рогов заявил, что ВСУ планируют перебросить крупную группировку на Запорожское направление Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 7 июня, сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к переброске крупной группировки войск на Запорожское направление.

Рогов уточнил, что в настоящее время украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра. Делается это для того, чтобы перебросить освободившиеся резервы на Запорожское направление.

«Речь может идти о группировки в 10 тысяч и более боевиков ВСУ», - цитирует Рогова РИА Новости.

Сайт KP.RU писал, что в воскресенье и в понедельник серьезные атакующие действия ВСУ вели на Запорожском участке. Там, на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики шли наиболее ожесточенные бои между вооруженными формированиями Украины и российскими подразделениями. Рогов назвал происходящее жесткой попыткой прорыва со стороны ВСУ, однако, подчеркнул, что Вооруженные силы РФ к ней были готовы.

Ранее также появилась информация, что украинские власти планируют размещать военнослужащих в действующих детских садах и школах. В частности, такую практику предполагается осуществлять на Запорожском направлении.